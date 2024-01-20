Кот спас собаку от напавших на неё койотов

В США кот спас болонку от напавших на неё койотов

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шестилетняя мальтийская болонка по кличке Окли из Оклахомы, США, едва не стала жертвой нападения койотов. Однако, благодаря отваге другого питомца, была спасена.

Фото: Unsplash by chris robert

Как выяснилось, пёс гулял на заднем дворе, когда из леса внезапно выбежали два койота. То, что ситуация стала опасной, быстро понял второй питомец — чёрный кот по имени Бэнкс. Он выскочил во двор и выгнул спину. Испуганные хищники отпустили Окли и быстро разбежались.

Отмечается, что из-за нападения болонка получила несколько травм, но, по словам ветеринаров, питомец полностью поправится за месяц.

Как указал владелец животного, Лэйн Дайер, всё происшествие записывали камеры видеонаблюдения.