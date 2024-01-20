Кот спас собаку от напавших на неё койотов

Шестилетняя мальтийская болонка по кличке Окли из Оклахомы, США, едва не стала жертвой нападения койотов. Однако, благодаря отваге другого питомца, была спасена.
Как выяснилось, пёс гулял на заднем дворе, когда из леса внезапно выбежали два койота. То, что ситуация стала опасной, быстро понял второй питомец — чёрный кот по имени Бэнкс. Он выскочил во двор и выгнул спину. Испуганные хищники отпустили Окли и быстро разбежались.
Отмечается, что из-за нападения болонка получила несколько травм, но, по словам ветеринаров, питомец полностью поправится за месяц.
Как указал владелец животного, Лэйн Дайер, всё происшествие записывали камеры видеонаблюдения.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.