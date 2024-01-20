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Кот спас собаку от напавших на неё койотов

В США кот спас болонку от напавших на неё койотов

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Зоосфера

Шестилетняя мальтийская болонка по кличке Окли из Оклахомы, США, едва не стала жертвой нападения койотов. Однако, благодаря отваге другого питомца, была спасена.

В США кот спас болонку от напавших на неё койотов
Фото: Unsplash by chris robert

Как выяснилось, пёс гулял на заднем дворе, когда из леса внезапно выбежали два койота. То, что ситуация стала опасной, быстро понял второй питомец — чёрный кот по имени Бэнкс. Он выскочил во двор и выгнул спину. Испуганные хищники отпустили Окли и быстро разбежались.

Отмечается, что из-за нападения болонка получила несколько травм, но, по словам ветеринаров, питомец полностью поправится за месяц.

Как указал владелец животного, Лэйн Дайер, всё происшествие записывали камеры видеонаблюдения.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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