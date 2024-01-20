Кошка кашляет шерстью: 5 правил, о которых надо помнить хозяевам

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас есть домашний кот, то вероятно, вы уже сталкивались с ситуацией, когда ваш питомец кашляет из-за шерсти.

Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Впервые увидев такое поведение, многие владельцы чувствуют беспокойство за своих питомцев и не знают, как поступить. Вот несколько советов для тех, кто впервые сталкивается с тем, что их кошки кашляют из-за шерсти, и хочет предпринять действия.

Главное — оставаться спокойным: Не паникуйте, если ваша кошка кашляет из-за шерсти. Иногда такое поведение является нормой.

Проверьте состояние кошки: Обеспечьте вашему питомцу внимание, удостоверьтесь, что с ним все в порядке. Если кошка в остальном чувствует себя нормально, возможно, это просто проблема с комком шерсти.

Используйте средства от комков шерсти: Для облегчения процесса избавления от комка шерсти предоставьте кошке специальные средства, которые можно приобрести в зоомагазинах. Эти средства часто представлены в виде лакомств или гелей, которые помогают прогнать комок шерсти через пищеварительную систему.

Ухаживайте за кошкой: Регулярный уход снижает количество шерсти, попадающей в желудок кошки во время ее самоочищения. Регулярная чистка шерсти также помогает предотвратить образование комков.

Наблюдайте за поведением: Следите за поведением и привычками вашей кошки в плане еды. Если она продолжает кашлять часто, испытывает трудности с приемом пищи или проявляет признаки беспокойства, лучше всего обратиться к ветеринару для получения дополнительных рекомендаций и советов.