Названы главные ошибки хозяев котов и собак

Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Врач-ветеринар Яна Христидис рассказала о главных ошибках, которые могут допустить владельцы домашних животных. Она отметила, что нередко собак и кошек начинают кормить едой со стола, что плохо сказывается на их рационе. Кроме того, плохо, когда хозяева сочетают еду, которую едят сами, со специальным кормом.

Фото: urban.dog

"Важно ещё помнить, что сбалансированное количество белков, витаминов, минералов и других необходимых веществ содержат только корма, и не любые, а премиум-класса. Если же сделан выбор в пользу натуральных продуктов, сбалансированный рацион животному должен подобрать специалист", — указала она.

При этом, подчёркивает эксперт, не следует забывать давать питомцам витаминные комплексы, если они на натуральном питании.

Также не рекомендуется игнорировать вакцинацию. Причём, касается это и тех животных, которые большую часть времени проводят дома.