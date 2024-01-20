Названы главные ошибки хозяев котов и собак

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Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев

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Зоосфера

Врач-ветеринар Яна Христидис рассказала о главных ошибках, которые могут допустить владельцы домашних животных. Она отметила, что нередко собак и кошек начинают кормить едой со стола, что плохо сказывается на их рационе. Кроме того, плохо, когда хозяева сочетают еду, которую едят сами, со специальным кормом.

Врач Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев
Фото: urban.dog

"Важно ещё помнить, что сбалансированное количество белков, витаминов, минералов и других необходимых веществ содержат только корма, и не любые, а премиум-класса. Если же сделан выбор в пользу натуральных продуктов, сбалансированный рацион животному должен подобрать специалист", — указала она.

При этом, подчёркивает эксперт, не следует забывать давать питомцам витаминные комплексы, если они на натуральном питании.

Также не рекомендуется игнорировать вакцинацию. Причём, касается это и тех животных, которые большую часть времени проводят дома.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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