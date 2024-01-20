Что делать, если кошка сильно линяет

Специалист Румянцева пояснила, что делать при сильной линьке кошки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Активная сезонная линька у кошек — это естественный процесс смены шерсти. Обычно он происходит весной, реже — осенью. Однако любому хозяину будет неприятно, когда шерсть лежит по всему дому. Эксперт международной категории по грумингу кошек Надежда Румянцева рассказала, что делать в этом случае.

Фото: https://ofigenno.com/

Отмечается, что вне сезона кошка может линять, если хозяин не ухаживает за ней, не купает, либо делает это неправильно. При этом бороться с линькой бритьём не стоит, предостерегает Румянцева, ведь это сделает только хуже — животное всё равно потеряет шерсть, только волоски на коже станут острыми и даже будут способны навредить желудку четвероногого.

Но вычёсывание также не особо поможет в данной ситуации, продолжает эксперт. Так кошка будет линять только больше и обновляться, и, как результат, к созревшей шерсти "приклеится" здоровая, растущая шерсть.

Лучше всего, рекомендует специалист, хорошо помыть кошку, а после удалить омертвевшую шерсть при помощи специального уходового комплекса. Причём, в период активной линьки мыть животное стоит раз в одну-две недели. Частота в этом плане зависит от породы животного.