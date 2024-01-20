Названы способы защиты лап питомцев от реагентов зимой

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Кинолог Уражевский рассказал, как защитить лапы питомца от реагентов зимой

0:51
Зоосфера

В холодное время года прогулки с питомцами могут стать для них небезопасными из-за противогололёдных реагентов, рассыпанных на тротуарах. Кинолог Владимир Уражевский дал советы, как в этот период уберечь своих любимцев.

Кинолог Уражевский рассказал, как защитить лапы питомца от реагентов зимой
Фото: flickr. com by Tim Felce (Airwolfhound) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как предупреждает специалист, после прогулки следует тщательно промыть лапы собаки, чтобы уберечь её от попадания едкой химии. Кроме того, нужно внимательно осмотреть лапы и, если на них есть раны, обработать их.

"Если у вас маленькие и средние собаки, лучше всего их перенести на руках через тротуар", — добавил Уражевский.

Однако если питомец крупной породы, подчёркивает специалист, то лучше всего тщательно спланировать свой маршрут. А лучше всего, заключает кинолог, выгуливать питомца в парке, особенно, если дорожки там ещё не успели обработать противогололёдной смесью.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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