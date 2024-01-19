Проводница, выбросившая из вагона кота пассажиров, не выходила с ними на связь

Проводница, выкинувшая кота Твикса из поезда в Кирове, даже не пыталась извиниться

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Проводница, которая выкинула из поезда на станции Киров кота пассажиров, даже не попыталась выйти с ними на связь и принести свои извинения. Об этом проинформировала хозяйка животного Владислава Гайфуллина.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Владельца кота рассказала, что её питомца сейчас ищут около вокзала в Кирове. Говорят, что кто-то видел похожее на кота Твикса животное, но где кот находится сейчас, пока никому не известно.

Кота ищут на улицах Кирова, осматривают разные здания, теплотрассы и подвалы, однако пока поиски не увенчались успехом, сообщает Газета.Ru.

Гайфуллина отметила, что проводница на связь не выходила, про неё тоже владельцам кота ничего не известно.

"Она с нами не связывалась и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем. Но, думаю, если бы она хотела перед нами извиниться и сказать, что она была не права или просто объяснить ситуацию, она бы с нами связалась. Но такого тоже не было", — сказала хозяйка кота.

18 января проводница поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург выбросила из поезда на улицу кота, принадлежащего пассажирам. Животное выбралось из переноски и гуляло по вагону, а проводница подумала, что кот ничей и выставила его из поезда.