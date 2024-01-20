Какие витамины необходимо давать кошке, коту и котёнку

Специалисты рассказали о полезных для кошки витаминах

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Витамины — это катализаторы, благодаря которым в организме протекают все важнейших химические реакции. И в большинстве случаев их недостаток у кошек, котов и котят может возникнуть из-за несбалансированного рациона. Специалисты рассказали, какие из них следует давать своим любимцам.

Фото: https://blog.petcenter.cz/

Например, для кошки тяжёлым испытанием являются беременность и роды. Именно поэтому ей необходимы витаминные комплексы. Речь, в том числе, идёт жирорастворимых витаминах А, Д, Е, К. Они имеют накопительный эффект и расходуются по мере необходимости. Витамин А нужен для роста и обновления клеток, витамин Д способствует усвоению кальция и фосфора, витамин К участвует в кроветворении, нормализуя свёртываемость крови у животного, а витамин Е оказывает благоприятное воздействие на репродуктивную систему.

Вдобавок, подчёркивает эксперт, кошкам нужны водорастворимые витамины, то есть, С и В. Витамин С стимулирует, а витамин В важен для всех процессов жизнедеятельности организма питомца.

Помимо этого, есть ряд витаминов, которые содержатся во многих продуктах, например, железо, которое есть в говяжьей печени, тыкве и гречке, йод, который есть в морепродуктах, свекле, морской рыбе и водорослях.

В то же время, необходимы витамины и котятам. Если котёнок слабенький, витамины ему дают в виде капель с первых дней жизни. С трёх месяцев питомец начинает питаться самостоятельно, поэтому нуждается в препаратах. Так, для хорошего зрения маленьким животным нужны комплексы с таурином.

Также необходим котятам и В3 или никотиновая кислота, который должен поступать с пищей. Нехватка этим микроэлементов может вызвать у питомца облысение и даже поражение нервной системы.