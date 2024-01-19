Безопасность вашего питомца: какие комнатные растения следует избегать из-за опасности отравления

Некоторые комнатные растения представляют опасность для домашних животных и, если попадут в организм, могут вызвать серьезное отравление. Об этом предупредила Марина Успенская, ветеринарный врач из Кунцевской государственной ветклиники.
Врач рекомендует владельцам домашних питомцев проявлять особую осторожность при выборе комнатных растений. Перед покупкой стоит тщательно изучить информацию о растениях и их свойствах, так как некоторые из них могут содержать токсичные вещества.
"Некоторые из них являются токсичными и могут привести к отравлению, вплоть до летального исхода, если они попадут в организм", — подчеркнула специалист.
Среди опасных для животных растений выделяются те, которые относятся к семействам лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых. Лилейные растения считаются токсичными в любой их части, особенно опасными являются их цветки. Даже вода, в которой стояли срезанные цветы, может представлять угрозу.
Тюльпаны и ландыши, которые часто присутствуют в квартирах в период празднования 8 марта, также относятся к этой группе растений.
Марина Успенская подчеркнула, что токсичные вещества лилейных растений могут вызывать серьезные проблемы, такие как канальцевый некроз почек и дегенеративные изменения в поджелудочной железе.
В случае острой почечной недостаточности, летальный исход возможен в 80-100% случаев в течение нескольких дней.
Амариллисовые растения, такие как амариллис и гиппеаструм, могут вызвать рвоту, диарею, судороги и слюноотделение у животных. Ароидные растения, такие как филодендрон, спатифиллум, монстера, калла и диффенбахия, также являются токсичными и могут вызвать различные симптомы, включая рвоту, отказ от еды, снижение активности и изменение сознания.
Луковицы и листья луковых растений содержат эфирные масла, которые могут вызвать повреждение эритроцитов крови и гемолитическую анемию у животных.
Ветеринарный врач советует владельцам животных удалить опасные растения из доступных для них мест или вообще избегать их присутствия в доме. В случае появления признаков отравления цветами, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу, сообщает Москва 24.
Сфотографировать растение, если вы не знаете его название, также может помочь в установлении диагноза и назначении лечения.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.