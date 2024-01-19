Безопасность вашего питомца: какие комнатные растения следует избегать из-за опасности отравления

Ветеринар Успенская назвала смертельно опасные для домашних животных комнатные растения

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые комнатные растения представляют опасность для домашних животных и, если попадут в организм, могут вызвать серьезное отравление. Об этом предупредила Марина Успенская, ветеринарный врач из Кунцевской государственной ветклиники.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Врач рекомендует владельцам домашних питомцев проявлять особую осторожность при выборе комнатных растений. Перед покупкой стоит тщательно изучить информацию о растениях и их свойствах, так как некоторые из них могут содержать токсичные вещества.

"Некоторые из них являются токсичными и могут привести к отравлению, вплоть до летального исхода, если они попадут в организм", — подчеркнула специалист.

Среди опасных для животных растений выделяются те, которые относятся к семействам лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых. Лилейные растения считаются токсичными в любой их части, особенно опасными являются их цветки. Даже вода, в которой стояли срезанные цветы, может представлять угрозу.

Тюльпаны и ландыши, которые часто присутствуют в квартирах в период празднования 8 марта, также относятся к этой группе растений.

Марина Успенская подчеркнула, что токсичные вещества лилейных растений могут вызывать серьезные проблемы, такие как канальцевый некроз почек и дегенеративные изменения в поджелудочной железе.

В случае острой почечной недостаточности, летальный исход возможен в 80-100% случаев в течение нескольких дней.

Амариллисовые растения, такие как амариллис и гиппеаструм, могут вызвать рвоту, диарею, судороги и слюноотделение у животных. Ароидные растения, такие как филодендрон, спатифиллум, монстера, калла и диффенбахия, также являются токсичными и могут вызвать различные симптомы, включая рвоту, отказ от еды, снижение активности и изменение сознания.

Луковицы и листья луковых растений содержат эфирные масла, которые могут вызвать повреждение эритроцитов крови и гемолитическую анемию у животных.

Ветеринарный врач советует владельцам животных удалить опасные растения из доступных для них мест или вообще избегать их присутствия в доме. В случае появления признаков отравления цветами, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу, сообщает Москва 24.

Сфотографировать растение, если вы не знаете его название, также может помочь в установлении диагноза и назначении лечения.