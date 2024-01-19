Авиаперевозчик выплатит компенсацию петербуржцу, который остался без кошки после полёта

Авиакомпания выплатит компенсацию петербуржцу, которому погубили в самолёте кошку

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Житель Петербурга, которого авиаперелёт оставил без любимой кошки, получит от авиакомпании компенсацию. Такое решение принял суд.

Фото: British Airways G-YMMT Boeing 777 by abdallahh from Montréal, Canada

Как пишет объединённая пресс-служба судов города, неприятность произошла с мужчиной 20 декабря 2022 года.

Вместе с петербуржцем в самолёте летели три его кошки, две из которых летели в багажном отсеке.

Когда мужчина хотел забрать своих питомцев после перелёта, ему сообщили, что одна из его кошек погибла. Дело в том, что в том же багажном отсеке находилась десятикилограммовая собака, которая летела без клетки, намордника и какой бы то ни было защиты. Во время полёта собака вскрыла переноску, в которой была кошка, и растерзала её.

Хозяин питомца подал иск в Невский районный суд, который обязал авиакомпанию выплатить пострадавшему 11,5 тысяч рублей в качестве материальной компенсации, и ещё 50 тысяч рублей за моральный ущерб. Кроме этого, авиаперевозчик заплатит штраф и компенсирует судебные издержки.