Какую опасность для кошки несет ожирение и как помочь ей не толстеть

Ветеринар Михеева объяснила, как понять, что у кошки ожирение

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

По состоянию на настоящий день каждая вторая кастрированная домашняя кошка страдает ожирением. О том, какими проблемами питомцу грозит лишний вес, рассказала ветеринар Ольга Михеева.

Фото: https://adonius.club/

Для начала нужно понять, если ли у вашего питомца лишний вес. Для этого необходимо рассчитать индекс массы её тела (ИМТ). Измерьте обхват груди кошки и разделите на коэффициент 0,7062. Из полученного числа нужно вычесть длину ноги животного, поделённую на коэффициент 0,9156.

У кошки с нормальным весом, обращает внимание специалист, ИМТ колеблется в пределах 15-29,9. Если же результат больше 30, значит, у вашего питомца есть лишний вес, а если выше 42 — он страдает ожирением.

Так же, как и у человека, у животного лишний вес может привести к опасным болезням: сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезни сердца и органов дыхания, нарушение липидного обмена, а также патологии опорно-двигательного аппарата.

Чтобы питомец не толстел, Михеева предлагает сразу несколько советов. Во-первых, контролируйте количество еды, которое даёте кошке. Заботливые владельцы зачастую неверно воспринимают сигналы своих любимцев.

Во-вторых, не нужно забывать, что кошки — охотники. А значит, если они, например, крадут еду со стола, они не обязательно хотят есть — им просто нужно реализовать своё видоспецифическое поведение.

Вдобавок, не забывайте о физической активности питомца. Даже в небольшой квартире можно организовать подобное пространство, чтобы животное могло передвигаться по всему помещению от пола до потолка и, таким образом, поддерживать себя в хорошей физической форме.

И в заключение, отмечает Михеева, помните об умственных нагрузках. Кошку можно обучить командам, либо купить ей умные игрушки. К гаджетам же, советует эксперт, приучать животное надо постепенно, чтобы не вызвать у него стресс.