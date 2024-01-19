В Москве премиальные автосалоны откроют двери для посетителей с домашними питомцами. Уточняется, что первые pet-friendly автосалоны уже открылись — речь идёт о сети официальных дилерских центров EXEED.
Таким образом, покупатели смогут выбирать автомобиль вместе со своим домашним питомцем. Причём, приходить в автосалоны можно сразу с несколькими животными.
В дилерских центрах каждый питомец получит специальный подарок — лакомство от Monge с натуральными ингредиентами в своём составе.
А для тех животных, которые ждут своих владельцев дома, EXEED и Monge в рамах временной акции подготовили подарочные наборы продуктов, которые подходят для всех собак и кошек.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.