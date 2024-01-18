Стартапы пытаются создать мир без потерянных животных, используя лишь отпечаток носа

Как отпечаток носа помогает бороться с кражами и болезнями питомцев

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сегодня биометрия уже стала неотъемлемой частью нашей жизни. И многие стартапы предпринимают попытки сделать мир без потерянных животных.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Причём, необходим для этого лишь отпечаток носа животного. Большинство подобных исследований ведутся одновременно в азиатских странах. Например, в 2021 году технологический стартап Petnow в Южной Корее объединился с исследователями из Университета Йонсей и создал приложение, которое может идентифицировать собаку с точностью 99% по отпечатку носа.

Морду питомца приложение распознаёт при помощи Искусственного интеллекта. Так что, если животное потерялось, можно сообщить об этом в приложении, и кто-либо его найдёт.

Но Petnow — не единственная южнокорейская компания, создавшая приложение для поиска домашних животных. Свою платформу распознавания при помощи биометрии создала научная лаборатория интеллекта (iSciLab) — AniPuppy. В целом, принцип системы такой же, как у Petnow.

Кроме того, свою версию такого же приложения представил S'more, стартап из Токио. Теперь разработчики планируют расширить его функционал и включить в приложение возможности по управлению записями о вакцинации питомца и другой медицинской информацией.

И это не единственная разработка, направленная на сохранение здоровья питомцев. Подобное при использовании биометрии создала японская компания по страхованию домашних животных Anicom Holdings. Система позволят по фотографии понять, чем болеет животное. Известно, что ИИ-алгоритм для этой технологии обучали при помощи изображений пуделей: в модель загружали фотографии здоровых и больных собак. Точность прогноза заболеваний глаз в таком приложении составляет около 70%, а заболеваний уха и кожи — менее 60%.