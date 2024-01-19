Кинолог раскрыл, влияет ли пол собаки на её характер

Кинолог Голубев: при выборе собаки не стоит ориентироваться на её пол

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев заявил, что при выборе собаки не нужно ориентироваться на неё пол, ведь на характер животного он никак не влияет. Поэтому бытующее мнение о том, что женские особи покладистее и легче обучаются, ошибочно.

Фото: Правда.Ру

"Будущему собаководу нужно понимать, что все собаки индивидуальны, ориентация только на пол питомца может стать причиной разочарования. Учитывайте породу, а также характер и темперамент конкретной особи", — советует эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, в одном и том же помёте могут оказаться спокойный самец и гиперактивная самка. И для того, чтобы воспитать последнюю, потребуется опытный собаковод.

Также Голубев предупредил любителей четвероногих, что маленькие собаки могут часто лаять из-за стресса и сильно дрожать. Причиной тому может быть реакция на более крупных сородичей — таким образом питомец старается защитить сам себя.