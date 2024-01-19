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Кинолог раскрыл, влияет ли пол собаки на её характер

Кинолог Голубев: при выборе собаки не стоит ориентироваться на её пол

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Зоосфера » Собаки

Кинолог Владимир Голубев заявил, что при выборе собаки не нужно ориентироваться на неё пол, ведь на характер животного он никак не влияет. Поэтому бытующее мнение о том, что женские особи покладистее и легче обучаются, ошибочно.

Кинолог Голубев: при выборе собаки не стоит ориентироваться на её пол
Фото: Правда.Ру

"Будущему собаководу нужно понимать, что все собаки индивидуальны, ориентация только на пол питомца может стать причиной разочарования. Учитывайте породу, а также характер и темперамент конкретной особи", — советует эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, в одном и том же помёте могут оказаться спокойный самец и гиперактивная самка. И для того, чтобы воспитать последнюю, потребуется опытный собаковод.

Также Голубев предупредил любителей четвероногих, что маленькие собаки могут часто лаять из-за стресса и сильно дрожать. Причиной тому может быть реакция на более крупных сородичей — таким образом питомец старается защитить сам себя.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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