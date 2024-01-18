Как бороться с зимней вялостью у домашних питомцев

Ветеринар Гладков дал советы по борьбе с зимней вялостью у домашних питомцев

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Валерий Гладков рассказал, как бороться с зимней вялостью у питомца. В это время, напоминает специалист, кошки и собаки реже играют и чаще спят.

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По его словам, зимняя вялость у животных в это время появляется из-за изменения гормонального фона, линьки, а также уменьшения светового дня.

"В такое время важно, чтобы у питомца было комфортное место отдыха — удобная лежанка в уголке комнаты для собаки или коробка с тёплым пледом у батареи для кошки. Зачастую хозяева сразу подмечают, какое место в доме облюбовал питомец. И тут важно кошку или собаку не беспокоить, когда они отдыхают", — заметил ветеринар.

К тому же, зимой кошки очень быстро набирают лишние килограммы, сбрасывать которые потом будет непросто. Поэтому с уменьшением количества активности питомца нужно уменьшать и калорийность пищи, а также величину порций. Кроме того, не следует забывать и о витаминных добавках.

Что касается собак, продолжает Гладков, — важно обезопасить их во время прогулок в городе, которые могут обернуться раздражением и трещинками на лапах. Полностью исключить воздействие противогололёдных материалов на лапы животного нельзя даже при помощи обуви. Поэтому лучше всего, советует специалист, по возможности избегать прогулок с питомцем по дорожкам, которые обработаны против гололёда.