Регги и софт-рок собаке подойдёт: кинолог рассказал, как успокоить питомца музыкой

Кинолог дал советы, как успокоить собаку музыкой

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев поделился советами, как можно успокоить своего питомца музыкой. Он подчеркнул, что необходимо понимать, что собаки иначе, чем люди, воспринимают звуки, так как у них более чувствительные барабанные перепонки.

Фото: Unsplash by Y Tsui

Таким образом, успокоить собак могут только звуки определённой частоты. Причём, как показал ряд исследований, у разных собак оказались свои предпочтения.

"Учёные из университета Глазго исследовали реакцию собак на различные жанры музыки, чтобы понять, какая музыка действует на них наиболее расслабляюще. У разных собак свои предпочтения, но регги и софт-рок оказали наиболее положительное влияние", — обращает внимание специалист.

Вдобавок, Голубев отметил, что необязательно музыка для собак должна быть настоящим произведением. Но, например, положительно на питомце скажется классическая музыка. При этом, если собака находится рядом с хозяином, который слушает расслабляющую музыку, эмоционально импульс передастся и животному, которое моментально считает его настроение.