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Регги и софт-рок собаке подойдёт: кинолог рассказал, как успокоить питомца музыкой

Кинолог дал советы, как успокоить собаку музыкой

1:05
Зоосфера » Собаки

Кинолог Владимир Голубев поделился советами, как можно успокоить своего питомца музыкой. Он подчеркнул, что необходимо понимать, что собаки иначе, чем люди, воспринимают звуки, так как у них более чувствительные барабанные перепонки.

Кинолог дал советы, как успокоить собаку музыкой
Фото: Unsplash by Y Tsui

Таким образом, успокоить собак могут только звуки определённой частоты. Причём, как показал ряд исследований, у разных собак оказались свои предпочтения.

"Учёные из университета Глазго исследовали реакцию собак на различные жанры музыки, чтобы понять, какая музыка действует на них наиболее расслабляюще. У разных собак свои предпочтения, но регги и софт-рок оказали наиболее положительное влияние", — обращает внимание специалист.

Вдобавок, Голубев отметил, что необязательно музыка для собак должна быть настоящим произведением. Но, например, положительно на питомце скажется классическая музыка. При этом, если собака находится рядом с хозяином, который слушает расслабляющую музыку, эмоционально импульс передастся и животному, которое моментально считает его настроение.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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