Зачем питомец облизывает ваши руки

Ветеринар Гусева объяснила, почему питомец может облизывать руки

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ветеринар Евгения Гусева рассказала, почему кот может облизывать руки своего хозяина. И хотя объяснить логику поведения этих прекрасных животных бывает очень непросто, есть вещи, которые могут стать поводом для беспокойства.

Фото: https://kot-pes.com/

Так, если речь идёт о молодом котёнке, то он таким образом исследует мир. Маленькому питомцу интересно попробовать всё на зуб, а также оценить на вкус.

Вдобавок, кошка может соблазниться запахом, если вы только что трогали что-то вкусное. При этом заманчивые вещи для кошек присутствуют и в несъедобных предметах — например, в обычном мыле для рук, в котором содержится очень привлекательный для питомца жир.

Однако если вы заметили, что ваш любимец не только начал регулярно облизывать ваши руки, но и пытается есть пакеты и игрушки, а при этом у него наблюдаются проблемы с аппетитом, лучше всего, советует Гусева, обратиться к специалисту.