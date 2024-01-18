Зачем питомец облизывает ваши руки

Ветеринар Евгения Гусева рассказала, почему кот может облизывать руки своего хозяина. И хотя объяснить логику поведения этих прекрасных животных бывает очень непросто, есть вещи, которые могут стать поводом для беспокойства.
Так, если речь идёт о молодом котёнке, то он таким образом исследует мир. Маленькому питомцу интересно попробовать всё на зуб, а также оценить на вкус.
Вдобавок, кошка может соблазниться запахом, если вы только что трогали что-то вкусное. При этом заманчивые вещи для кошек присутствуют и в несъедобных предметах — например, в обычном мыле для рук, в котором содержится очень привлекательный для питомца жир.
Однако если вы заметили, что ваш любимец не только начал регулярно облизывать ваши руки, но и пытается есть пакеты и игрушки, а при этом у него наблюдаются проблемы с аппетитом, лучше всего, советует Гусева, обратиться к специалисту.
Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.