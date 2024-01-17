Как выгуливать кормящую собаку зимой

Специалисты рассказали, на что обращать внимание при выгуле кормящей собаки

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев поделился советами, как выгуливать собаку, у которой недавно появились щенки. В первую очередь, обращает внимание эксперт, перед выгулом следует убедиться, что собака закончила кормить и вылизывать щенков. В противном случае, на улице животное будет сильно нервничать, постоянно тянуть поводок или вообще откажется гулять.

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При этом не стоит отменять прогулки с кормящей собакой. Ведь благодаря физической активности у неё будет вырабатываться больше молока. Исключения составляют те случаи, когда собака тяжело перенесла роды.

Однако и долго гулять также не стоит: пока щенки маленькие, меньше месяца, длительность прогулок их мамы не должна превышать 10-20 минут.

При этом зимой во время прогулок нужно беспокоиться об утеплении питомца. Кормящей собаке понадобится зимний комбинезон или непродуваемый свитер и обувь, чтобы защитить лапы. При этом, пока собака гуляет, лучше оградить её от контакта с другими животными, чтобы снизить риск подхватить инфекцию.