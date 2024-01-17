Назван неожиданный способ снижения давления

Специалисты рассказали о способах снижения давления

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие знают, что лучшее средство для удерживания давления под контролем — это лекарственные препараты. Однако есть и несколько неожиданных дополнительных способов.

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Например, делятся специалисты, можно погладить домашнего питомца — собаку или кошку. Как показал ряд исследований, в этом случае уже через 10-15 минут давление снизится на 15 мм рт. ст.

"Это ещё не всё, выяснилось, что у тех, у кого есть домашние питомцы, риски получить гипертоническую болезнь на 62% ниже, чем у людей, у которых их нет", — обращает внимание кардиолог Герман Гандельман.

Вдобавок, присутствует и дополнительный плюс для хозяев собак — прогулки. Выводя своего питомца на прогулку, человеку полезно гулять необходимые ему для поддержания здоровья 30-40 минут в день.

Также ещё одним способом снизить артериальное давление специалисты назвали прослушивание классической музыки и танцы.