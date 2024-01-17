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"Умнейший кот!": Дима Билан взял питомца из приюта для бездомных животных

Дима Билан пожертвовал приюту для бездомных животных 3 млн рублей и взял питомца

1:11
Зоосфера

Российский певец Дима Билан недавно побывал в Донецке с гуманитарной миссией. Отмечается, что там звезда привёз в местный приют необходимое оборудование и сделал щедрое пожертвование.

Дима Билан пожертвовал приюту для бездомных животных 3 млн рублей и взял питомца
Фото: Unsplash by Madeline Bowen

Известно, что три месяца назад исполнитель многих хитов потерял своего любимого кота Соломона, который долгое время болел. Дима любит животных, так что на этот раз решил помочь приюту, работать в который уехал врач, лечивший его питомца.

О визите артиста рассказал администратор приюта. По его словам, Билан подарил приюту холодильник, три стиральные машины, морозильную камеру, скалер для чистки зубов и в целом пожертвовал приюту крупную сумму. Как выяснилось впоследствии, артист отдал приюту три миллиона рублей.

Вдобавок, во время визита певец решил приютить питомца — кота, которого он назвал Шахтёр.

"Это он, кот Шахтёр! Чёрный, большой, взрослый кот, ему примерно 7-10 лет (возможно, меньше, на 10 он не выглядит) и всю свою жизнь он живёт в приюте! В любви и заботе, но в приюте!" — поделился артист.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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