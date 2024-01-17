В Новосибирске завели 66 кошек в одной квартире

В Новосибирске кошатница завела 66 питомцев в маленькой квартире. Уточняется, что речь идёт о доме на улице Владимира Высоцкого, 35.
Из-за этого на животных регулярно поступают жалобы. Как уверяют жильцы дома, запах от животных ощущается и этажом выше, и этажом ниже.
"На днях в квартиру попал участковый, но кроме штрафа в 5 тысяч рублей, он ничего толком сделать не может", — поделился анонимный подписчик паблика "МЖК Восточный, Плющихинский" в социальной сети "ВКонтакте".
Вдобавок, соседи отметили, что женщине постоянно присылают письма, чтобы она исправила ситуацию, однако ничего не получают в ответ. При этом в квартиру женщина никого не пускает.
Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в настоящее время данная информация уточняется.
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