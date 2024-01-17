Собак призвали не очеловечивать

Кинолог Голубев заявил, что не надо очеловечивать собак

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев поделился с владельцами домашних животных, что не стоит очеловечивать собак. Он подчеркнул, что собаки не воспринимают своих хозяев, как может иногда казаться человеку. Поэтому, в первую очередь, собаководу важно понимать характер своих взаимоотношений с псом.

Фото: Правда.Ру

Как указывает специалист, хотя собаки и давно живут в человеческом обществе, они по-прежнему сохраняют особенности поведения и имеют свои способы общения и потребности. Дело в том, что собаки используют те блага, которые предоставляет человек. Поэтому с течением времени они подстраивают своё поведение так, чтобы получать от совместного проживания со своим хозяином максимальную выгоду.

"Взаимоотношения между собакой и человеком называются протокооперацией. Обе стороны приходят к балансу своих интересов и учатся гармонично сосуществовать на одной территории. От нашего понимания этих процессов будет зависеть, у кого из совместно проживающих на одной территории будет больше прав, а у кого — больше обязанностей", — объясняет эксперт.

В том случае, если владельцу собаки не кажется очевидным, что правила для питомца устанавливает он — например, если собака убегает по своим делам на прогулке или будит его ночью, то, подмечает Голубев, это не значит, что у животного плохой характер. Просто хозяин не объяснил питомцу правила, действующие в доме.

Вдобавок, если хозяин ответственный, он будет учитывать естественные потребности собаки, заботиться о её здоровье и предоставлять возможность получать адекватные физические и умственные нагрузки.