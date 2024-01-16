Названы опасные последствия краски для шерсти питомцев

Ветврач Марина Евтеева рассказала, что краска вредна для домашних животных, особенно та, у которой в составе есть химические компоненты. По её словам, краска может вызвать у питомца аллергию, зуд и ожоги.
К тому же, обращает внимание специалист, некоторые породы собак часто являются аллергиками — например, бишоны, пудели и многие другие.
Вдобавок, если использовать для окрашивания шерсти животных дешёвую краску, то у четвероногого могут обостриться хронические заболевания. А в случае, если химические компоненты попадут в пищеварительный тракт, то питомцу может грозить отравление.
Помимо этого, подчёркивает специалист, из-за окрашивания есть риск развития у питомца проблем с дыхательной системой. Для представителей семейства кошачьих такая процедура будет опасна из-за их слабой нервной системы — во время окрашивания питомцы могут получить сердечный приступ.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.