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Сколько слов способна запомнить собака

Кинолог Голубев рассказал об особенностях собачьего интеллекта

0:52
Зоосфера » Собаки

Кинолог Владимир Голубев рассказал, что собаки воспринимают человеческую речь не просто как набор звуков, а вполне осмысленно. Причём, их словарный запас пополняется в течение всей жизни питомца.

Кинолог Голубев рассказал об особенностях собачьего интеллекта
Фото: https://www.patigen.com/

Так, в среднем собака может запомнить около 100 слов. Но есть и такие животные, которые отличаются особой сообразительностью и способны на большее.

При этом, обращает внимание Голубев, всё зависит от многих факторов. Например, у пса, который сидит на цепи, и питомца, который живет в квартире и с которым постоянно разговаривают члены семьи, "словарный запас" будет разным.

Кроме того, многое зависит и от породы. По мнению учёных, наиболее умные породы собак — это бордер-колли, немецкая овчарка и пудель, а также доберман, золотистый ретривер, шелти и лабрадор.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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