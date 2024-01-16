Сколько слов способна запомнить собака

Кинолог Владимир Голубев рассказал, что собаки воспринимают человеческую речь не просто как набор звуков, а вполне осмысленно. Причём, их словарный запас пополняется в течение всей жизни питомца.
Так, в среднем собака может запомнить около 100 слов. Но есть и такие животные, которые отличаются особой сообразительностью и способны на большее.
При этом, обращает внимание Голубев, всё зависит от многих факторов. Например, у пса, который сидит на цепи, и питомца, который живет в квартире и с которым постоянно разговаривают члены семьи, "словарный запас" будет разным.
Кроме того, многое зависит и от породы. По мнению учёных, наиболее умные породы собак — это бордер-колли, немецкая овчарка и пудель, а также доберман, золотистый ретривер, шелти и лабрадор.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.