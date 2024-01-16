Какие продукты вредны для кошек

Специалисты рассказали, чем не следует кормить кошек

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Зооинженер Анастасия Калинина рассказала, какие продукты для кошек могут быть вредными и даже смертельно опасными.

Фото: noteru.com

По её словам, нет смысла кормить своих любимцев сладостями, ведь кошки не ощущают сладкого вкуса. К тому же, в составе шоколада содержится алкалоид теобромин, доза в 20 миллиграммов на килограмм массы животного которого станет для него токсичной.

При этом кости могут повредить желудочно-кишечный тракт животных, а чеснок и лук разрушают эритроциты и вызывают анемию.

Вдобавок, отмечает Калинина, не стоит кормить питомцев виноградов, в том числе и сушёным, и чёрной смородиной, потому что эти ягоды негативно влияют на почки. Для кошек ядовит алкоголь, а грибы и молоко могут вызвать у животного понос и поразить печень из-за отсутствия их переваривания.

При этом, обращает внимание специалист, поражением печени кошки чревато большое количество жирных продуктов. Помимо этого, кошкам не стоит давать сырую рыбу, непроверенные и испорченные продукты. Из-за них животное может заразиться токсоплазмозом и другими опасными заболеваниями.