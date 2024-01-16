Какие продукты вредны для кошек

Зооинженер Анастасия Калинина рассказала, какие продукты для кошек могут быть вредными и даже смертельно опасными.
По её словам, нет смысла кормить своих любимцев сладостями, ведь кошки не ощущают сладкого вкуса. К тому же, в составе шоколада содержится алкалоид теобромин, доза в 20 миллиграммов на килограмм массы животного которого станет для него токсичной.
При этом кости могут повредить желудочно-кишечный тракт животных, а чеснок и лук разрушают эритроциты и вызывают анемию.
Вдобавок, отмечает Калинина, не стоит кормить питомцев виноградов, в том числе и сушёным, и чёрной смородиной, потому что эти ягоды негативно влияют на почки. Для кошек ядовит алкоголь, а грибы и молоко могут вызвать у животного понос и поразить печень из-за отсутствия их переваривания.
При этом, обращает внимание специалист, поражением печени кошки чревато большое количество жирных продуктов. Помимо этого, кошкам не стоит давать сырую рыбу, непроверенные и испорченные продукты. Из-за них животное может заразиться токсоплазмозом и другими опасными заболеваниями.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.