Животное в доме — это ещё и ответственность

Специалисты призвали уважать людей, если вы содержите собаку

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие содержат дома питомцев, однако следует понимать, что животные не только могут поднять настроение или отвлечь от рутины — за ними также следует и ответственно ухаживать. Так, специалисты напоминают, что, если вы завели собаку, то не следует забывать уважать людей.

Фото: https://www.greenme.it/

Например, если вы берёте питомца на прогулку, а он захотел "по большому", то убирать за ним необходимо владельцу. Но многие, подчёркивают эксперты, предпочитают не обращать внимание на такие "мелочи".

Однако ещё в 2018 году правительство РФ обязало собачников убирать за своими питомцами на улице. Согласно постановлению властей, прописанному в Федеральном законе №498 прописано, речь идёт обо всех общественных территориях: дворах жилых домов, газонов и парков. При этом необходимо учитывать, что урны для отходов животных есть не везде, поэтому при выходе из дома с питомцем владелец собаки должен брать с собой специальные тары или пакеты.

В случае, если человек не будет соблюдать данное требование, его ждёт штраф в размере 2000 рублей.