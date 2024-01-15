Кинолог дал рекомендации по обращению с чужой собакой

Эксперт рассказал, как обращаться с чужой собакой

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев рассказал, как обращаться с чужой собакой. По его словам, лучше не трогать чужих питомцев без разрешения. Так что перед тем, как начать общение с чужим животным, нужно не только спросить разрешения у его хозяина, но и грамотно взаимодействовать с собакой.

Фото: https://www.belanta.vet/

"Получив разрешение хозяина, присядьте и спокойно попросите собаку подойти, произнеся её кличку. Если питомец насторожился или боится, не настаивайте на общении. Дайте собаке возможность вас обнюхать, не смотрите ей прямо в глаза", — советует он.

Кроме того, подчёркивает специалист, животное не надо трогать за морду, уши и тем более не лезть к нему с объятиями. Ведь подобный тесный контакт может не понравиться собаке, так что есть риск получить в ответ агрессивную реакцию.

Вдобавок, без разрешения хозяина не следует и кормить чужую собаку. Многие действия человека питомец может воспринять по-своему. Так, не рекомендуется нависать над животным в процессе знакомства и общения. Лучше всего, обращает внимание Голубев, опуститься на её уровень и сесть немного полубоком.

Также не нужно смотреть на собаку в упор, потому что такое зверь воспримет как желание вступить с ним в контакт с вашей стороны. И дальнейшие его реакции буду зависеть от того, воспринимает ли он вас как угрозу или нет.