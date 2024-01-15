Как ни странно, именно черепахи могут дать ответ на вопрос, как бороться с онкологией и жить долго

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос о том, почему черепахи живут столь долго, порой превышая столетний возраст, долгое время беспокоил общество. Недавно ученые предоставили ответ на этот загадочный вопрос. Исследования показали, что долгий период жизни этих пресмыкающихся, существующих на Земле уже более 220 миллионов лет, обусловлен наличием дополнительных копий генов.

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Специалисты из Университета Буффало (США) обнаружили лишние копии генов у гигантских черепах из Эквадора. Эти гены играют ключевую роль в процессе апоптоза, что предотвращает старение клеток и развитие раковых заболеваний.

Исследования также охватили гигантских черепах на Галапагосских островах, у которых был выявлен схожий биологический механизм. Кроме того, ученые обнаружили, что клетки черепах чрезвычайно чувствительны к стрессам, вызванным поврежденными белками.

При таких стрессах клетки галапагосских черепах подвержены более легкому апоптозу по сравнению с другими особями. Этот процесс начинается даже до формирования злокачественных опухолей в организме.

Эти результаты представляют особый интерес, поскольку долгоживущие представители фауны часто сталкиваются с высокой вероятностью заболевания раком. Ученые надеются, что дальнейшие исследования гигантских черепах могут привести к разработке новых методов профилактики и лечения рака.