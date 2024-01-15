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Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил

1:43
Зоосфера » Кошки

Домашние питомцы становятся полноправными членами семьи, и владельцам кошек хочется обеспечить своим любимцам долгую и счастливую жизнь. Правильный уход и внимательность хозяина могут сделать возможным для кошки проживание до 20 лет.

Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Фото: flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вот несколько секретов, которые помогут любителям кошек обеспечить своим питомцам долгие годы здоровья:

Качественное питание: Не стоит экономить на кормах. Выбирайте высококачественные корма с богатым составом питательных веществ и витаминов, поскольку эконом-класс может не обеспечить кошку необходимыми элементами питания.

Витаминные комплексы: Регулярно дополняйте рацион кошки специализированными витаминными комплексами, чтобы обеспечить ей полноценное питание.

Профилактические осмотры: Регулярно водите питомца на профилактические осмотры – особенно важно для пожилых кошек старше 10 лет.

Уважение к отдыху: Старайтесь не беспокоить кошку во время сна, поскольку нарушение отдыха может негативно сказаться на ее здоровье.

Избегание стрессов: Снижайте количество стрессовых ситуаций в жизни кошки, избегая игр, которые могут ее напугать. Стресс может сократить продолжительность ее жизни на 1-2 года.

Кроме того, в случае любых изменений в поведении кошки, рекомендуется обратиться к ветеринару, чтобы выявить и решить проблемы в самом начале и предотвратить развитие опасных заболеваний.

Важно помнить, что миф о том, что кошки живучи и не подвержены влиянию вредной пищи, несостоятелен. Внимательные и заботливые владельцы могут обеспечить своим кошкам долгую и здоровую жизнь, даже превышающую 20 лет.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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