Названы три породы кошек, которые больше всего подходят одиноким людям

Специалисты рассказали о породах кошек для одиноких людей

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Человек является социальным существом, поэтому для полноценной жизни ему нужно общество. Тем не менее, не всегда удаётся найти родственную душу, и тогда на помощь приходят домашние животные. Специально для кошатников эксперты рассказали, какие породы кошек лучше всего подойдут одиноким людям.

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Самые любвеобильные из семейства кошачьих — кошки породы рэгдолл. Они требуют много внимания и плохо переносят одиночество. Поэтому такой питомец станет идеальным для человека, который работает на удалёнке или неполный рабочий день. Вдобавок, рэгдолл привязывается не только к своему владельцу, но и к другим питомцам, если они у вас есть.

Но, заводя кошку такой породы, следует иметь в виду, что они длинношёрстные, то есть, вычёсывать их нужно минимум два раза в неделю. Кроме того, эти кошки крупные, и им нужен большой лоток, причём, всегда безупречно чистый.

Ещё одной породой для одиноких специалисты считают сибирскую кошку. У этих четвероногих властный и доминирующий характер, однако всё меняется, если речь заходит о хозяине. Со своим владельцем сибирские кошки исключительно ласковые заботливые. Кроме того, они игривые и любят внимание, но не навязываются.

Вычёсывать шерсть "сибирякам" эксперты рекомендуют два раза в неделю; купать — только если питомец испачкался. При этом, несмотря на длинную шерсть, сибирские кошки претендуют на звание гипоаллергенных.

Третьей идеальной породой для одиноких кошатников станет меконгский бобтейл. Элегантная внешность и сильная привязанность к хозяину, а также поведение, очень близкое к собачьему — всё это как раз о таких кошках. Эта порода очень ласковая, а ещё такие коты будут постоянно чувствовать ваше настроение и, ко всему прочему, они неплохо поддаются дрессировке.

Для таких котов желательно приобрести многофункциональный комплект для активных игр, с несколькими уровнями, игрушками и тоннелями.