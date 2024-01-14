Какие сны могут сниться кошкам

Ветеринар Моррисон рассказал, что может сниться кошкам

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сны являются прерогативой не только людей, так что они неизбежны и у кошек, и у собак. О том, что может сниться представителям кошачьих, рассказал опытный ветеринар Адриан Моррисон.

Фото: https://krasivosti.pro/

По его словам, первые сновидения появляются у кошек примерно через 90 минут после засыпания. Именно в это время их мозг начинает активно обрабатывать всю необходимую для обучения и формирования памяти информацию, которая, как следствие, проявляется в виде сновидений.

У кошек можно выделить два цикла сна: быстрые фазы и глубокий сон. Во время быстрого сна кошка может издавать писки и слегка двигаться. В таком состоянии питомец остаётся бдительным и следит за окружающим миром. И хотя специалисты пока не выяснили, бывают ли у кошек кошмары, известно наверняка, что резкое пробуждение после сна может вызвать у животного сильный стресс.

В глубоком сне организм кошки полностью отдыхает и восстанавливается. В это время важно не беспокоить и не будить питомца.

Помимо этого, специалисты обнаружили, что самые стремительные и насыщенные сновидения у кошек возникают в юном возрасте. Котята видят сны чаще по сравнению с взрослыми кошками, что эксперты связывают с их непрерывным изучением окружающего мира.