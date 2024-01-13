Названы советы, как обезопасить животное в дороге

Эксперты по путешествиям рассказали, как обезопасить животное в дороге

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сервис Tutu. ru дал советы владельцам домашних животных о том, как безопасно перевозить своих любимцев. В первую очередь, подчёркивают специалисты, стоит брать в путешествие надёжную переноску.

Фото: expansion.mx

Дело в том, что каждый вид транспорта — это свои нюансы и риски, поэтому лучше всего готовиться к ним заранее.

"Если путешествуете на самолёте, досконально изучите правила авиакомпании по перевозке животных. Одни перевозчики не допускают на рейс брахицефалов (кошек и собак с приплюснутым носом), другие — разрешают перевозить питомца на соседнем кресле в переноске", — пояснили эксперты.

При этом в поездах с этим проще в том плане, что можно провозить любых маленьких домашних животных, однако не во всех вагонах. Крупные питомцы тоже могут путешествовать, но не во всех поездах. В то же время, покупая билет онлайн, необходимо искать особый значок в виде лапки, который означает допуск в вагон для животных.

Для провоза вашего любимца ему понадобится ветеринарный паспорт с отметками о прививках, в том числе и прививка от бешенства. При поездках в страны СНГ необходимо ветеринарное свидетельство формы № 1, а в государства Евразийского экономического союза (ЕЭС) — сертификат Таможенного союза формы № 1.

Также, добавляют эксперты, нужно иметь в виду, что каждый питомец по-разному переносит поездки. Одни привыкают быстро и спокойно следуют за своим человеком, а другие нервничают, боятся и чувствуют себя в переноске некомфортно.

Перед поездкой также рекомендуется не забывать о еде и воде животному и запасе времени.