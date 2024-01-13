В 2023 году пассажиры ЦППК стали чаще путешествовать с домашними животными

Число поездок с домашними животными в поездах ЦППК выросло на 16% в 2023 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В ушедшем году количество поездок с домашними животными в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) увеличилось на 16%. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.

Фото: Unsplash by Emerson Peters

Уточняется, что всего за 2023 год пассажиры совершили более 470 тысяч поездок с домашними животными в поездах ЦППК. Причём, самыми популярными, обращают внимание в пресс-службе компании, стали Казанское и Ярославское направления. За год по каждому из них было перевезено более 78 тысяч питомцев.

При этом на Курском направлении за аналогичный период было перевезено 59 тысяч животных.

"Чаще всего в поездах ЦППК перевозили кошек и собак, но встречались и довольно необычные путешественники. Такими, например, были минипиг Свиппа и хорёк-альбинос Вася", — добавили в пресс-службе компании.

Там также напомнили, что в вагонах поездов ЦППК можно провозить мелких домашних животных. Билет на питомца следует оформить в кассе или билетном автомате.