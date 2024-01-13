Как подружить кошку с собакой в одном доме

Специалисты выяснили, как подружить в одном доме кошку и собаку

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кот и собака являются двумя хищниками с абсолютно разными характерами. Именно поэтому зачастую они не уживаются в одном доме. Эксперты дали советы, как подружить питомцев, если они живут в одном доме.

Фото: https://www.mainmain.id/

Самым лёгким способом специалисты называют заведение одновременно щенка и котёнка ещё совсем маленькими. Как все малыши, питомцы не увидят различий и будут расти вместе, дружелюбно относясь друг к другу. Но если ваши кот и собака уже взрослые, то следует создать ситуацию, когда обоим питомцам будет комфортно.

Так, во время первой встречи собака должна быть на поводке, а котёнок в переноске. Позвольте животным привыкнуть к запаху друг друга, подержите их несколько дней в разных комнатах и только после этого начните устраивать встречи. К тому же, для собаки можно использовать феромоны с кошачьим запахом.

Если вам нужно подружить взрослую кошку и маленького щенка, организуйте для взрослого представителя кошачьего вида верхний ярус. С него кошка сможет смотреть на щенка, а тот в это время будет внизу изучать новое помещение, играть и общаться. Так вы организуете два пространства, в которых обоим питомцам будет комфортно.

Когда щенок будет обнюхивать взрослую кошку, хвалите и гладьте её, чтобы выработать у животного положительную реакцию на общение с малышом. Но привыкать друг к другу животным всё равно нужно постепенно, так что при возможности расселите их по разным комнатам.

И самый сложный вариант, отмечают эксперты, — это когда оба питомца уже взрослые. В данном случае очень многое будет зависеть от характера кошки и собаки, так что привыкание может продлиться не один месяц. Можно дать понюхать кошке собачью игрушку, а собаке — кошачью, разграничить их места и уделять внимание и любовь обоим любимцам.

Кроме того, пока идёт привыкание, держите собаку на поводке. При этом кормить питомцев следует с разных сторон закрытой двери, чтобы они чувствовали присутствие друг друга и, таким образом, постепенно привыкали.

Так или иначе, эксперты призывают хозяев набраться терпения при привыкании животных. Этот процесс требует времени даже в том случае, если оба ваших питомца миролюбивые и воспитанные.