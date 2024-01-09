Создан умный GPS-трекер с ИИ и функциями мониторинга здоровья кошек и собак

Создан умный GPS-трекер с Искусственным интеллектом и функциями мониторинга здоровья кошек и собак. Устройство получило название Minitailz Smart Pet Tracker. Его презентовала компания Invoxia в рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе.
Известно, что новинка представляет собой универсальный GPS-трекер со встроенными сканерами и датчиками для измерения частоты дыхания, а также показателей сердца кошки или собаки. При этом заявленная точность прибора составляет 97-99%.
Прикрепить датчик можно на любой ошейник домашнего питомца. По словам авторов изобретения, гаджет сможет предупредить владельцев о возможных проблемах со здоровьем их питомцев, так как он даже способен определять фибрилляцию предсердий по поведению животных. После этого все полученные сведения поступают на смартфон и отображаются в фирменном приложении.
Вдобавок, в новинку встроен модуль eSIM, благодаря которому можно точно отследить местоположение питомца в случае его пропажи.
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