Создан умный GPS-трекер с ИИ и функциями мониторинга здоровья кошек и собак

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Создан умный GPS-трекер с Искусственным интеллектом и функциями мониторинга здоровья кошек и собак. Устройство получило название Minitailz Smart Pet Tracker. Его презентовала компания Invoxia в рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе.

Фото: https://funart.pro/

Известно, что новинка представляет собой универсальный GPS-трекер со встроенными сканерами и датчиками для измерения частоты дыхания, а также показателей сердца кошки или собаки. При этом заявленная точность прибора составляет 97-99%.

Прикрепить датчик можно на любой ошейник домашнего питомца. По словам авторов изобретения, гаджет сможет предупредить владельцев о возможных проблемах со здоровьем их питомцев, так как он даже способен определять фибрилляцию предсердий по поведению животных. После этого все полученные сведения поступают на смартфон и отображаются в фирменном приложении.

Вдобавок, в новинку встроен модуль eSIM, благодаря которому можно точно отследить местоположение питомца в случае его пропажи.