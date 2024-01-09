Специалисты назвали, каким способом кошка показывает, что любит хозяина

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты раскрыли, каким способом кошка будет по-настоящему демонстрировать свою любовь. Уточняется, что она может, например, потирать о своего хозяина мордочку, чтобы отметить своим запахом, показывать свой живот и сжимать хозяина лапами. А ещё один из странных способов, которым они это делают — это когда они приносят добычу.

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С последним наверняка сталкивались многие владельцы кошек, особенно те, кто имеет доступ на улицу. Дело в том, что кошкам не свойственно поедать свою добычу и делают они это очень редко. Поэтому, вероятнее всего, они принесут мёртвую или ещё живую добычу своему человеку.

Если она делает так, обращают внимание специалисты, не ругайте своего питомца, ведь так он показывает вам свою любовь и благодарит за то, что вы её накормили. Вдобавок, обращают внимание эксперты, свою любовь кошки также показывают, если приносят вам свои игрушки.

Если вы хотите, чтобы ваш питомец не ловил птиц, мышей и других мелких животных и не приносил их в ваш дом, то, во-первых, ему не нужно давать выходить на улицу. Ведь, так или иначе, кошкам всегда безопаснее находиться внутри, чтобы они не поранились и не убежали.