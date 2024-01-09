Сова обосновала свой дом возле больницы в Красноярске: поиски пищи в городе

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Красноярске возле межрайонной клинической больницы №4 на улице Кутузова поселилась сова, привлекая внимание сотрудников учреждения. Специалисты утверждают, что такие хищные птицы прилетают в город в поисках пищи.

Фото: Проспект Мира

Несмотря на первоначальные предположения о случайном появлении, птицу вновь заметили в окне 9 января. Об этом сообщает prmira.ru.

Эксперты уточнили, что сове не требуется помощь, и объяснили, что ночные хищники прилетают в город именно в период, когда высота снежного покрова затрудняет охоту.