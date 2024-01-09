Сова обосновала свой дом возле больницы в Красноярске: поиски пищи в городе

В Красноярске возле межрайонной клинической больницы №4 на улице Кутузова поселилась сова, привлекая внимание сотрудников учреждения. Специалисты утверждают, что такие хищные птицы прилетают в город в поисках пищи.
Несмотря на первоначальные предположения о случайном появлении, птицу вновь заметили в окне 9 января. Об этом сообщает prmira.ru.
Эксперты уточнили, что сове не требуется помощь, и объяснили, что ночные хищники прилетают в город именно в период, когда высота снежного покрова затрудняет охоту.
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