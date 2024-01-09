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Ветеринар Сергеев назвал опасности "домашней" еды для кошек

1:21
Зоосфера

Ветеринар Виктор Сергеев рассказал, какую опасность представляет для кошек "домашняя" еда. Он подчеркнул, что одна из главных опасностей, связанных с такой едой — то, что она не может удовлетворять всем потребностям питомца в необходимых питательных веществах. Ведь домашнее питание состоит из остатков стола, а значит, полноценным оно быть не может.

Ветеринар Сергеев назвал опасности "домашней" еды для кошек
Фото: https://koteiki.com/

Как результат, отсутствие определённых микроэлементов и витаминов может привести к различным проблемам у кошек, в том числе, к вялости, потере аппетита и даже развитию серьёзных заболеваний.

Как напомнил Сергеев, многие продукты, которые безопасны для человека, могут быть опасны для кошек: шоколад, лук, чеснок, кофеин, грибы, алкоголь и молочные продукты. Данные ингредиенты могут вызвать у животных ряд серьёзных заболеваний, в том числе, отравление и пищевую непереносимость.

Кроме того, ветврач настоятельно порекомендовал не давать питомцу сырое мясо, ведь в нём могут находиться опасные бактерии и паразиты.

Таким образом, особое внимание нужно уделить правильному балансу питательных веществ в рационе кошки: жиры, углеводы, протеины, жиры, витамины и минералы.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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