Ветеринар Сергеев назвал опасности "домашней" еды для кошек

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Виктор Сергеев рассказал, какую опасность представляет для кошек "домашняя" еда. Он подчеркнул, что одна из главных опасностей, связанных с такой едой — то, что она не может удовлетворять всем потребностям питомца в необходимых питательных веществах. Ведь домашнее питание состоит из остатков стола, а значит, полноценным оно быть не может.

Фото: https://koteiki.com/

Как результат, отсутствие определённых микроэлементов и витаминов может привести к различным проблемам у кошек, в том числе, к вялости, потере аппетита и даже развитию серьёзных заболеваний.

Как напомнил Сергеев, многие продукты, которые безопасны для человека, могут быть опасны для кошек: шоколад, лук, чеснок, кофеин, грибы, алкоголь и молочные продукты. Данные ингредиенты могут вызвать у животных ряд серьёзных заболеваний, в том числе, отравление и пищевую непереносимость.

Кроме того, ветврач настоятельно порекомендовал не давать питомцу сырое мясо, ведь в нём могут находиться опасные бактерии и паразиты.

Таким образом, особое внимание нужно уделить правильному балансу питательных веществ в рационе кошки: жиры, углеводы, протеины, жиры, витамины и минералы.