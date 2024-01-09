Собаки бойцовских пород могут быть ласковыми и безобидными

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда речь заходит о нападении собаки, обычно представляют себе агрессивных представителей бойцовских пород, вроде питбулей или бультерьеров. Однако важно понимать, что агрессивное поведение собак в большинстве своем обусловлено дрессировкой. Даже милые пудели или померанцы могут проявлять агрессию, если их плохое поведение не подвергается коррекции со стороны владельца.

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Собаки бойцовских пород, такие как питбули, на самом деле не обладают врожденной агрессией. С правильным воспитанием они могут стать прекрасными семейными питомцами, особенно в семьях с детьми.

Эксперты утверждают, что агрессия у собак бойцовских пород может проявляться к своим сородичам, но с правильной коррекцией поведения они могут вести себя мирно и дружелюбно даже с другими породами.

Таким образом, миф о том, что собаки бойцовских пород неадекватны и агрессивны ко всему окружающему, не соответствует действительности.

Что касается "кровавой легенды", связанной с негативной репутацией американских стаффордширских терьеров, питбулей и бультерьеров, то она может быть обусловлена историей, связанной с использованием этих пород в поединках. Однако современные усилия по социализации и воспитанию делают питбулей одними из самых дружелюбных собак. Важно также отметить, что собакам бойцовских пород требуется твердая и уверенная рука владельца, что сделает их послушными и безопасными питомцами.