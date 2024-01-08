Кинолог Владимир Голубев в эфире "Радио 1" поделился советами, как приучить собаку к зимней одежде. Он подчеркнул, что далеко не все породы собак способны переносить морозы. В то же время, утепляться следует даже самым стойким из них. Таким образом, питомца следует наряжать по погоде и если это ему действительно необходимо.
"В первую очередь важно не спешить. Одевайте собаку медленно, чтобы она привыкала к процессу. Прежде чем выходить с одетым питомцем на прогулки, приучите его к тёплому костюму дома", — обращает внимание специалист.
Помимо этого, он также подчёркивает, что, если же собака сопротивляется, то нужно остановиться и дать ей время обнюхать одежду, чтобы привыкнуть к ней.
Вдобавок, Голубев уверен, что следует поощрять питомца, если он ведёт себя спокойно. При этом от бесполезных аксессуаров лучше отказаться и выбирать то, что действительно согреет животное в стужу.
В заключение эксперт напомнил, что с потеплением и одежду следует сменить на более лёгкую.
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