Кинолог Голубев рассказал, как нужно готовить собак к встрече с гостями

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев в беседе с РИА Новости рассказал, как следует готовить собак к встрече с гостями так, чтобы они относились к ним нейтрально. Дело в том, что гости могут стать для собак источником стресса, поэтому готовить к встрече с ними их необходимо заранее.

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"Не допускайте активной реакции питомца на незнакомых людей, обращайте внимание, если гости вызывают панику и серьезный стресс у любимца. Вам не нужно дрессировать собаку так, чтобы она относилась к вашим гостям, как к членам семьи. Вам достаточно отработать нейтральное поведение животного, чтобы всем было комфортно", — обращает внимание специалист.

Кроме того, Голубев напомнил, что зачастую собаки могут реагировать на гостей чересчур бурно. Чтобы добиться нейтрального поведения животного, нужно, не поощрять подобное его поведение питомца, а также предупредить гостей, чтобы они не позволяли питомцу прыгать на себя, гладить и похлопывать по спине.

В то же время, нужно заранее обучить собаку таким командам, как "Сидеть!" или "Лежать!", чтобы, как только в дом заходили гости, подавать животному фиксирующую команду.

Также, если питомец боится новых людей, нужно учитывать его интересы, позволяя ему уходить в укромное место.