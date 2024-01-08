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Ветеринар Шеляков рассказал о смертельной угрозе новогодних игрушек для животных

1:12
Зоосфера

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал о смертельной угрозе новогодних игрушек для домашних питомцев. По его словам, ёлочные украшения лучше вообще не использовать там, где проживают домашние животные.

Ветеринар Шеляков рассказал о смертельной угрозе новогодних игрушек для животных
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как объясняет эксперт, если питомец проглотит мишуру, у него может развиться кишечная непроходимость В худшем случае возможен даже летальный исход. Заподозрить неладное, добавляет специалист, можно, если питомец, например, перестал есть, его тошнит, и он стал терять вес.

"В таком случае, конечно, стоит немедленно обратиться к ветеринарному врачу. На приёме специалист точно определит причину такого состояния. Нередко доходит до хирургического вмешательства, так как без операции животное может умереть. "Дождик", как и любая нить, обладает режущими свойствами, поэтому доставать её нужно очень аккуратно", — заметил Шеляков в беседе с порталом News. ru.

В заключение ветеринар обратил внимание на то, что в новогодние праздники в ветеринарные клиники регулярно поступают четвероногие пациенты со схожими проблемами.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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