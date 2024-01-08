Кинолог Голубев дал советы по выгулу собаки в холода

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев дал советы, как выгуливать собак в холодное время. По его словам, даже в мороз нельзя отменять выгул. Лучше всего, обращает внимание специалист, выбирать для прогулок более тёплые промежутки дня — с полудня до обеда.

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Также можно придумывать активные игры, приучать питомцев к одежде и возвращаться домой сразу же, когда собака замёрзла.

"Прячьте лакомства по пути следования к месту выгула и просите собаку их найти. Выбирайте для этого кусты, места под скамейками. В процессе игры питомец будет активно занят поиском, а хозяин — поиском интересных мест для следующей находки", — заметил кинолог в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

В то же время, не нужно устанавливать жёстких временных лимитов и ориентироваться на состояние животного.