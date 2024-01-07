Специалисты дали советы, как ухаживать за игуаной – живым символом нового года

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В последние годы всё больше владельцев отдают предпочтение рептилиям в качестве домашних питомцев. Такие животные не нуждаются в особом уходе и не имеют шерсти, поэтому безопасны для аллергиков.

Фото: https://i0.u-mama.ru/

Причём, особенно популярность игуан возросла в новогодние праздники, ведь эта крупная ящерица напоминает символ наступившего нового года — дракона.

По словам специалистов, при выборе дома для игуаны нужно учитывать её размер, а также образ жизни. Отлично подойдёт вертикальный террариум, оборудованный внутри толстыми ветками. Вдобавок, необходимо предусмотреть водоём такого размера, чтобы животное в нём помещалось.

Температура прогрева внутри террариума должна составлять около 40 °С, а в прохладной зоне — не ниже 25 °С днём и 20-22 °С — ночью. Также террариум должен быть оснащён вентиляцией и лампой ультрафиолетового излучения.

Ухаживая за игуаной, не стоит пренебрегать такой процедурой, как опрыскивание, так как многие ящерицы предпочитают слизывать капли, а не пользоваться поилкой. В меню домашних игуан должна преобладать листовая зелень. А примерно четвёртую часть их рациона составляют фрукты и овощи.