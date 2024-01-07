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Кинолог Голубев: если вы нашли чужую собаку, проверьте ошейник на наличие адреса

2:04
Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев рассказал, что делать, если вы нашли на улице чужую собаку. Дело в том, что в новогодние праздники собаки нередко срываются с поводка из-за фейерверков и убегают. В этом случае хозяевам нужно действовать немедленно, так как шанс найти собаку уменьшается с каждым часом.

Кинолог Голубев: если вы нашли чужую собаку, проверьте ошейник на наличие адреса
Фото: Own work by Snowacinesy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Бывает и так, что человек может найти на улице чужого питомца. В этом случае, обращает внимание Голубев, нужно постараться не испугать животное. Обычно, если перед вами стоит растерянная собака, которая мечется, пытается спрятаться, обнюхивает окружающих, у неё испуганный вид и обеспокоенное поведение, то, скорее всего, этот питомец потерялся.

"Аккуратно подойдите к животному, постарайтесь быть максимально спокойным и дружелюбным. Попробуйте войти в контакт с собакой: говорите с ней мягким голосом, присядьте на её уровень, медленно протяните ладонь, чтобы она могла вас обнюхать. Будьте осторожны и следите за реакцией питомца, собака может отреагировать агрессией на любое ваше действие, от испуга она может вас даже укусить", — посоветовал кинолог.

Как только собака успокоилась и пошла с вами на контакт, продолжает Голубев, нужно проверить наличие адресника или надписей на ошейнике, а если их нет — постараться найти клеймо, которое может быть в паху или на ухе собаки. Это даст информацию о питомнике, в котором животное было приобретено. Обычно заводчики знают информацию о каждом своём щенке и могут помочь найти хозяина.

Если нет клейма, стоит попробовать проверить наличие чипа у питомца, при помощи которого можно узнать о наличии маркировки. Сведения из чипа, объясняет Голубев, могут содержать данные хозяина.

Ещё одним вариантом отыскать хозяина потерянного животного кинолог назвал размещение объявлений с фото собаки.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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