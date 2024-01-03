В Дагестане погибла защищавшая котов в подъезде девушка

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Дагестане погибла девушка, которая защищала котов в подъезде. Как информирует Telegram-канал "Нетипичная Махачкала", пушистые питомцы раздражали одну из жительниц дома и она затеяла с добросердечной девушкой ссору, в которую втянула и своего сына.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

По словам подписчиков, он нанёс сильный удар по голове девушки, в результате чего та скончалась.

Однако в комментариях также заявляют и о другой версии произошедшего. Согласно ей, напавшему на любительницу кошек было 14-15 лет. Но парень не нападал, а только разнимал дерущихся женщин.

"Оттолкнул друг от друга обеих, она (защитница животных. — Прим. ред.) стукнулась головой о стену и умерла", — рассказала знакомая с ситуацией женщина.

Мнения среди подписчиков по поводу данной ситуации разделились. Большинство осуждали за жестокость сына соседки, но нашлись и те, кто высказывал недовольство проживающими в подъездах питомцами.