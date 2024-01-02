Хотя многие поступки могут показаться безвредными для людей, они могут серьезно повлиять на здоровье животных.
Для того чтобы избежать сокращения жизни вашего домашнего питомца из-за ваших собственных действий, стоит ознакомиться с тем, какие поступки могут привести к подобным последствиям.
На первом месте следует отметить вредную привычку — курение. Пассивное курение оказывает негативное воздействие на окружающих, включая домашних животных, даже больше, чем на самого курильщика.
Не стоит допускать ошибки в том, что кошки обладают девятью жизнями, и пренебрегать походами к ветеринару. Даже если ваш питомец не покидает пределы квартиры, это не гарантирует полной защиты от различных заболеваний.
Многие владельцы кошек совершают еще одну серьезную ошибку, оставляя своих животных в одиночестве на длительное время. Поэтому перед тем, как принять решение о заведении питомца, необходимо тщательно обдумать, есть ли у вас достаточно времени для ухода за вашим пушистиком.
Важно также помнить о регулярной смене воды и чашек для кормления питомца — это следует делать примерно раз в полгода.
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