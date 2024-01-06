Ветеринар Алентьева объяснила, что делать, если питомец проглотил мишуру

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для хозяев домашних питомцев Новый год — это время, когда нужно быть максимально внимательным к своим любимцам, ведь те могут случайно съесть мишуру или новогодний дождик. О том, как с этим бороться, рассказала тюменский ветеринар Ольга Алентьева.

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По её словам, новогодний дождик, как и другие линейные предметы, например, нитки или верёвки, очень опасны для животных. Ведь эти линейные инородные тела собирают петли кишечника, что может привести к неприятным последствиям вплоть до некроза поражённого участка.

Таким образом, продолжает ветеринар, если владелец животного увидит, что кошка или собака ест дождик, в первые два часа нужно попробовать вызвать рвоту, чтобы инородное тело самостоятельно вышло из организма питомца без каких-либо последствий для его здоровья. Но если животное уже страдает от рвоты, а хозяин замечает сниженный или отсутствующий аппетит, рекомендуется немедленно обращаться к специалисту для возможной операции.

Кроме того, отмечает Алентьева, случается, чаще всего у кошек, что дождик торчит из заднего отверстия. В этом случае тянуть за него нельзя, потому что таким образом можно просто травмировать кишечник.