Ветврач Никифоров порекомендовал не кормить питомцев едой со стола

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Ярослав Никифоров порекомендовал в новогодние праздники не кормить домашних питомцев едой со стола, а также не давать им алкоголь. По его словам, рацион четвероногих должен быть сбалансированным и соответствующим виду, возрасту, породе и образу жизни животного.

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"Во время новогодних торжеств владельцам стоит быть особенно внимательными, контролировать своих питомцев, ограничить им доступ к еде с праздничного стола", — обратил внимание специалист в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

Никифоров также подчеркнул, что кормление домашних питомцев традиционными новогодними блюдами может спровоцировать у них проблемы с пищеварением, аллергию и даже отравление. Дело в том, что салаты, жареная курица и мясо являются пищей с повышенным содержанием жиров и могут вызвать у собак нарушение пищеварения, способствуя развитию панкреатита у некоторых пород. Также жирными и солёными блюдами являются икра, селёдка под шубой, красная рыба и колбасы.

Вдобавок, категорически не рекомендуется давать любимцам выпечку, торты и конфеты из-за того, что скачок сахара в крови животных может вызвать поражение поджелудочной железы и развитие сахарного диабета. Причём, токсичным для собак является даже искусственный подсластитель.

Кроме того, Никифоров отметил, что также животным ни в коем случае нельзя давать пробовать алкоголь. Почки питомцев не могут эффективно перерабатывать спиртное, так что проблемы со здоровьем питомцу гарантированы.

Поэтому лучшим вариантом "новогоднего ужина" для собак и кошек станут чистая вода и привычный сбалансированный корм.