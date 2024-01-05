За что кошка может разлюбить хозяина

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы кошек знают, что эти домашние любимцы — очень своевольные, и отношение к хозяевам могут поменять всего за несколько дней. Как отмечают обозреватели портала "Киноафиша", если ранее питомец был ласковый, но внезапно стал раздражённым и начал оставлять "сюрпризы" за пределами лотка, то, возможно, причина кроется во владельце.

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Во-первых, коты очень не любят, когда их пугают, и если животное часто слышит громкие звуки, крики и ссоры, — это сильный стресс для них. Особенно если источником таких звуков становится тот человек, который всегда успокаивал любимца и нежничал с ним.

Во-вторых, к изменениям в поведении кошки приводит дефицит внимания к четвероногому любимцу. Если хозяин перестаёт замечать животное, оно начинает мстить, чтобы снова оказаться наглаженным и заласканным.

Также ещё одним источником стресса у кошек может служить изменение распорядка дня, так как хищники считают непредсказуемость опасной. Лучше всего кормить кошку в определённое время и примерно в одно и то же время играть с ней.

Вдобавок, добавляют обозреватели, не следует исключать и проблем со здоровьем у своего любимца. Если прежде тихий и спокойный питомец резко стал шипеть или кусаться при попытке его погладить, стоит отвезти его к специалисту на обследование.