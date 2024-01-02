В социальных сетях набирает популярность ролик с необычным животным, которое живёт в доме у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кадры с интересным питомцем опубликованы в Telegram-канале "Пул Первого".
Известно, что необычного домашнего питомца белорусского лидера зовут Жорик. В доме политика хамелеон живёт уже более двух с половиной лет. А ещё дракончик-хамелеон идеально подходит для символа 2024 года.
"Дракон Первого! В преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на дракончиков. Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик- хамелеон Жорик!", — сообщается в Telegram-канале.
Причём, судя по опубликованным снимкам и видео, Жорик достаточно успешно ориентируется в доме президента.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.