Необычный питомец Александра Лукашенко покорил соцсети

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В социальных сетях набирает популярность ролик с необычным животным, которое живёт в доме у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кадры с интересным питомцем опубликованы в Telegram-канале "Пул Первого".

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"

Известно, что необычного домашнего питомца белорусского лидера зовут Жорик. В доме политика хамелеон живёт уже более двух с половиной лет. А ещё дракончик-хамелеон идеально подходит для символа 2024 года.

"Дракон Первого! В преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на дракончиков. Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик- хамелеон Жорик!", — сообщается в Telegram-канале.

Причём, судя по опубликованным снимкам и видео, Жорик достаточно успешно ориентируется в доме президента.